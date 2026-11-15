Video Spor GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.)
GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.)

GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.)

15 Kasım 2026 18:31

Trabzonspor, liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit’e konuk oluyor. Zenit, Ahmet Cemil Güren’in 58. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

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