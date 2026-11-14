MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 3-1 Galler
14 Kasım 2026 23:18
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Norveç, Galler karşısında 3-1 kazandı. İşte maçın özet görüntüleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 3-1 Galler 14.11.2026 | 23:18
01:17
GOL İZLE | İsveç 2-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres) 14.11.2026 | 23:17
01:12
GOL İZLE | İsveç 1-0 Bosna Hersek (Daniel Svensson) 14.11.2026 | 23:15
03:03
GOL İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan (Barnabas Varga) 14.11.2026 | 22:09
01:04
GOL İZLE | Gürcistan 0-1 Macaristan (Lasha Dvali K.K.) 14.11.2026 | 22:07
01:42
GOL İZLE | Norveç 3-1 Galler (Erling Haaland) 14.11.2026 | 21:56
00:58
GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler (David Brooks) 14.11.2026 | 21:55
01:20
GOL İZLE | Norveç 2-0 Galler (Andreas Schjelderup) 14.11.2026 | 21:53
01:23
GOL İZLE | Norveç 1-0 Galler (Antonio Nusa) 14.11.2026 | 21:52
02:06
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GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan (H.Kane) 13.11.2026 | 00:28
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GOL İZLE | İtalya 1-1 Fransa (F.Esposito) 12.11.2026 | 23:20