Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı | Video
13 Kasım 2026 16:41
Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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