Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı | Video

13 Kasım 2026 16:41

Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.