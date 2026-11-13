Sarıyer'de ağaç devrildi: Park halindeki otomobil ve çevredeki binalarda hasar oluştu | Video

13 Kasım 2026 16:15

İstanbul Sarıyer'de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu.