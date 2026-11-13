Sarıyer'de ağaç devrildi: Park halindeki otomobil ve çevredeki binalarda hasar oluştu | Video
13 Kasım 2026 16:15
İstanbul Sarıyer'de fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve ağacın çarptığı iki binada hasar oluştu.Olay saat 14.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli fırtına sebebiyle köklü bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın çarptığı bir binanın girişi ve başka bir binanın çatısı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağacın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve binalarda hasar oluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
00:29
Boğaz'da lodosla mücadele eden vapur kamerada | Video 13.11.2026 | 15:13
00:19
Şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü | Video 13.11.2026 | 14:22
00:40
03:02
03:42
02:16
00:44
00:34
02:04
Bursa'da 7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı! | Video 13.11.2026 | 08:45
01:26
Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 13.11.2026 | 08:42
02:57
Mersin'de bir kişi sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı 12.11.2026 | 23:42
01:01
Zonguldak'ta yolcu otobüsünde yangın! Yolcular tahliye edildi | Video 12.11.2026 | 16:53
00:56
00:25
03:07
Suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi | Video 12.11.2026 | 16:05
00:29
00:56
Tekirdağ'da seyir halindeki TIR alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 15:17
01:15
Manisa'da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı 12.11.2026 | 15:14
00:10
Bursa'da lodos nedeniyle evin demir çatısı uçtu | Video 12.11.2026 | 14:59