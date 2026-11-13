Video Yaşam Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

13 Kasım 2026 08:42

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda, tanker ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Muratlı çevreyolu Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki tanker ile R.Ç. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. ve tanker sürücüsü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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