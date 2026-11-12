Gelibolu'da fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi | Video
12 Kasım 2026 14:42
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.Meteorolojinin Çanakkale'de iki gün boyunca oluşacak lodos fırtınası uyarısının ardından, fırtına Gelibolu ilçesinde etkisinin göstermeye başladı. Bugün saatte 40-60 kilometre yarın ise saatte 60-90 kilometreye ulaşacak lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılırken, Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yaşanan olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Gelibolu'da fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi | Video 12.11.2026 | 14:42
01:23
Ekmek taşıyan hafif ticari araç takla attı! Sürücü yaralandı | Video 12.11.2026 | 14:14
01:27
Hatay'da müstakil ev alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 14:05
01:30
Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında 12.11.2026 | 13:50
00:38
Tekirdağ'da 3 araç alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 13:28
00:43
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! Kaza kamerada 12.11.2026 | 13:20
01:35
Kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasında arbede yaşandı! Olay kamerada 12.11.2026 | 13:19
00:57
Beyoğlu'nda inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi 12.11.2026 | 13:15
01:00
Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü | Video 12.11.2026 | 11:37
00:09
00:28
03:31
00:48
Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı | Video 12.11.2026 | 10:35
02:16
Adana'da park halindeki 2 otomobil alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 10:23
02:40
Zeytinburnu'nda ATM önünde tekme ve yumruklarla saldırdılar: Olay kamerada 12.11.2026 | 10:06
04:47
00:39
Bursa'da freni boşalan elektrikli araç, otomobile böyle çarptı | Video 12.11.2026 | 10:00
00:34
Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın! | Video 12.11.2026 | 09:25
00:20