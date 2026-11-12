Luminol incelemeyle hiçbir şey gizli kalmıyor! İşte delillerin gizlenemediği 'mavi ışık' | Video
12 Kasım 2026 10:50
Mavimsi parıltının kaynağı olan luminol ismindeki molekül bugüne kadar pek çok cinayetin aydınlatılmasında rol oynamaktadır. Luminol ilk kez 1902 yılında Almanya’da sentezlenmiştir. Adli olaylarda kullanımı 1937’de gündeme gelen luminolün 1942’de bilim insanları tarafından adli vakalarda kan tespitinde kullanılması tavsiye edildi. Peki, Luminol inceleme nedir? İşte cevabı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
00:48
Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı | Video 12.11.2026 | 10:35
02:16
Adana'da park halindeki 2 otomobil alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 10:23
02:40
Zeytinburnu'nda ATM önünde tekme ve yumruklarla saldırdılar: Olay kamerada 12.11.2026 | 10:06
04:47
00:39
Bursa'da freni boşalan elektrikli araç, otomobile böyle çarptı | Video 12.11.2026 | 10:00
00:34
Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın! | Video 12.11.2026 | 09:25
00:20
01:05
02:36
Otomobil uçurumdan denize düştü: Sürücü arka camdan çıkarak kurtuldu | Video 12.11.2026 | 08:59
01:04
00:21
00:24
00:15
Silivri’de ters yönde ilerleyen araç kamerada 11.11.2026 | 23:20
01:12
Silivri'de sitede elektrik panosu patladı 11.11.2026 | 23:07
00:51
01:06
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı 11.11.2026 | 20:25
00:30
Beşiktaş'ta aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar: Dehşet anları kamerada 11.11.2026 | 16:56
01:39
Park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı: O anlar kamerada 11.11.2026 | 16:44
02:32
Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video 11.11.2026 | 16:28