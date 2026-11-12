Luminol incelemeyle hiçbir şey gizli kalmıyor! İşte delillerin gizlenemediği 'mavi ışık' | Video

12 Kasım 2026 10:50

Mavimsi parıltının kaynağı olan luminol ismindeki molekül bugüne kadar pek çok cinayetin aydınlatılmasında rol oynamaktadır. Luminol ilk kez 1902 yılında Almanya’da sentezlenmiştir. Adli olaylarda kullanımı 1937’de gündeme gelen luminolün 1942’de bilim insanları tarafından adli vakalarda kan tespitinde kullanılması tavsiye edildi. Peki, Luminol inceleme nedir? İşte cevabı!