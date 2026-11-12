Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatını görenler gerçek sandı, itfaiyeyi aradı! | Video
12 Kasım 2026 08:51
Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yoğun dumanı görenler paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın müdahalesi gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yükselen yoğun duman çevrede bulunan kişilerin dikkatini çekti. Çalışmadan haberi olmayan bazı kişiler, havalimanında yangın çıktığını düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat sırasında oluşan yoğun duman ve ekiplerin çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
00:24
00:15
Silivri’de ters yönde ilerleyen araç kamerada 11.11.2026 | 23:20
01:12
Silivri'de sitede elektrik panosu patladı 11.11.2026 | 23:07
00:51
01:06
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı 11.11.2026 | 20:25
00:30
Beşiktaş'ta aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar: Dehşet anları kamerada 11.11.2026 | 16:56
01:39
Park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı: O anlar kamerada 11.11.2026 | 16:44
02:32
Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video 11.11.2026 | 16:28
00:12
01:15
00:48
Poligonda tabancayı başına doğrultan kişiye eğitmenin müdahalesi kamerada 11.11.2026 | 15:44
05:11
00:21
00:51
Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı | Video 11.11.2026 | 15:00
00:26
Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video 11.11.2026 | 14:25
00:26
Uyuşturucu parası taşınmazlarla aklandı: 7 gözaltı | Video 11.11.2026 | 14:08
01:10
İstanbul'da lodos! Fatih'te dev dalgalar böyle görüntülendi | Video 11.11.2026 | 13:52
04:42
Ümraniye'de devrilen vinç böyle görüntülendi 11.11.2026 | 13:45
00:22
Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada 11.11.2026 | 13:31