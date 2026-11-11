Video Yaşam Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada
Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada

Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada

11 Kasım 2026 13:31

Bursa’da park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki park yerini kaçıran sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptı. Aracını park etmekte zorlanan sürücü, defalarca geri manevra yaparak güzergahı kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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