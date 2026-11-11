Video Yaşam Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video
Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video

Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video

11 Kasım 2026 10:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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Yangın saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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