Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı

10 Kasım 2026 16:39

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, aşçının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Çayırova Belediyesine ait Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adama, aynı masada oturduğu kişi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran, yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından A.K. yeniden nefes almaya başladı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın nefes almakta zorlandığı, aynı masadaki kişinin müdahale ettiği ve aşçının Heimlich manevrasıyla yardımına koştuğu anlar yer aldı.