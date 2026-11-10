Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüphelinin evinde servet çıktı

10 Kasım 2026 14:50

Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin ve çok sayıda altın ele geçirilirken, 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam, 4 çeyrek, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve 1 notebook ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.