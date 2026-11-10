Video Yaşam Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video
Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video

Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video

10 Kasım 2026 11:17

Dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, Silivri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Farklı tarihlerde ve illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D. (51) isimli hükümlünün İstanbul Silivri'de bir evde saklandığı tespit edildi. Yürütülen takip ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin Silivri'de bulunduğu adrese dün operasyon gerçekleştirildi. Firari hükümlünün, yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı anlaşıldı. Polisin titiz takibiyle gizlendiği yer tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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