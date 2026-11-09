Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü
09 Kasım 2026 18:59
"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle iz bırakan oyuncu Gürkan Uygun'un 87 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.
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