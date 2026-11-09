Video Yaşam Silivri ve Esenyurt'ta operasyon: Villanın bahçesine gömülü uyuşturucu bulundu | Video
Silivri ve Esenyurt'ta operasyon: Villanın bahçesine gömülü uyuşturucu bulundu | Video

Silivri ve Esenyurt'ta operasyon: Villanın bahçesine gömülü uyuşturucu bulundu | Video

09 Kasım 2026 16:02

İstanbul’un Silivri ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 406 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun bir kısmının bir villaya düzenlenen operasyonda bahçeye gömülü olarak bulunduğu öğrenildi.

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Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Esenyurt ve Silivri ilçelerinde önceki gün ve dün bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi.

VİLLA BAHÇESİNDE DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçelerde takibe alınan bir hafif ticari araç ve tek katlı bir eve bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobil sürücüsü "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Villanın bahçesinde ve araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise bir kısmı toprak altına gömülü halde 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin, 54 kilo 100 gram aseton, 2 hassas terazi, 2 test kiti ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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