Video Yaşam Park halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video
Park halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video

Park halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video

09 Kasım 2026 09:31

Antalya'da park halindeyken alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı.

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Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı motosiklet Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince köpüklü su müdahalesi ile söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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