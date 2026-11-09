Ankara’da 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, kafe tuvaletinde yakalandı | Video

09 Kasım 2026 09:01

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, Ankara'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler bu kapsamda; hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan, yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A.'nın Akyurt ilçesinde olduğunu tespit etti. Şahsın bazı zamanlarda babasının işlettiği kafede olduğu, polis ekiplerince belirlendi. A.A., düzenlenen operasyon sonucunda kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı. Şahsın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2022'den beri cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.