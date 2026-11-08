Video Yaşam Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada
Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada

Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada

08 Kasım 2026 10:02

Fatih'te farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisi olduğu belirlenen H.D. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te yankesicilik olaylarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen iki farklı yankesicilik olayı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saha araştırmaları ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, 10 adet suç kaydı bulunan H.D. olduğu tespit edildi. Ekipler, takibe aldıkları H.D.'yi 28 Ekim tarihinde Aksaray Tramvay Durağı çevresinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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