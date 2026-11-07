Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın | Video
07 Kasım 2026 14:08
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bambu malzemelerin de bulunduğu depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgeye gidip, incelemelerde bulundu.
İtfaiye ekipleri, büyük çapta hasara neden olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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