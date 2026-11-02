Gram altın tekrar yükselecek mi? İslam Memiş kritik noktalara değindi | Video
02 Kasım 2026 11:35
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayıplar kaydederken yeni haftaya toparlanarak başladı. Sürekli hareketli bir grafik çizen altın fiyatlarının gelecekteki seyri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Tüm piyasalar ABD-İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ederken 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimler de yatırımcının gündeminde… Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında altındaki fiyat dalgalanmalarının devam edebileceğini ifade ederek "Yatırımcı 1 gram altını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım" dedi.
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