Dünyanın en büyük kripto borsası hacklendi! Peki mağdurlar ne yapacak? | Video
30 Ekim 2026 12:58
Kripto para borsası Binance, şüpheli bir siber saldırıya uğradığını duyurarak, "Tahmini toplam etki yaklaşık 6.3 milyar dolar olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu. Kullanıcıların mağduriyetleri nasıl giderilecek? Kripto Para Araştırma Uzmanı Helin Çelik, iddiaları ve merak edilen soruları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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