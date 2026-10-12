Cevdet Yılmaz 'fon soruşturması' sürecine ilişkin soruları yanıtlıyor: 'Bu ay ara ödemeler yapılacak' | Video

12 Ekim 2026 11:58

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak "Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil" dedi. Yılmaz, özellikle küçük yatırımcının mağdur olmaması için çok hızlı şekilde aksiyon alındığını anlattı.