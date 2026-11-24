İsa Karakaş emeklilere yönelik düzenleme için: 'Öncelikle intibak sonra refah payı' | Video
24 Kasım 2026 08:53
A Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, emekli maaşları arasındaki farklılıkların giderilmesi için öncelikle intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.
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