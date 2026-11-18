Emekli ve memurun gözü Ocak zammında: İsa Karakaş kuruş kuruş rakam verdi | Video
18 Kasım 2026 16:20
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için gözler Ocak 2027 zammına çevrildi. Hükümet emekliler için maaş düzenlemesine hazırlanırken, kamu çalışanları için de beklenti oluştu. SGK Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ilave zamma işaret etti. İşte ayrıntılar...
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