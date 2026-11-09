Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş: 'Türkiye, dünyanın en büyük iklim toplantısına ev sahipliği yapıyor' | Video

09 Kasım 2026 14:09

Türkiye, tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. COP31, Antalya'da başladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş A Haber canlı yayınında konuştu.