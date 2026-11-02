İsa Karakaş emekli maaşı için masadaki 3 zam senaryosunu değerlendirdi | Video
02 Kasım 2026 15:41
Milyonlar yeni yılda yapılacak zam oranını merakla beklerken emekliler yapılacak yeni maaş düzenlemesine odaklandı. SGK uzmanı İsa Karakaş A Haber canlı yayınında masadaki 3 zam senaryosunu açıkladı. Ankara kulislerinden elde ettiği biglileri paylaşan Karakaş en düşük emekli maaşı için rakam verdi.
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