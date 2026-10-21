Halkbank 23 Eylül 2026 tarihinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Girişimci Kadınlarla Buluştu | Video

21 Ekim 2026 14:55

Türkiye’nin yenilikçi ve duyarlı bankası Halkbank’ın Üreten Kadınlar Buluşmaları, Anadolu’nun farklı şehirlerinde kadın girişimcileri bir araya getirmeye devam ediyor.