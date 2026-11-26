2027 emekli maaşı zam senaryoları... | Video
26 Kasım 2026 08:51
Emekli zammı 2027 için gözler hükümetin yapacağı maaş düzenlemesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 milyon emekliye yapılacak düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalar yaparken, çeşitli senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. A Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için beklediği rakamı açıkladı.
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