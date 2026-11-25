2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 4 senaryo
25 Kasım 2026 20:01
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki ay gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde olası zam senaryoları da kulislere yansımış durumda… Peki asgari ücret zammı için masada hangi senaryolar var? İşte son dakika haberinin detayları…
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