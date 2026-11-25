Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın şehit düşmeden önceki son paylaşımı ortaya çıktı | Video
25 Kasım 2026 11:17
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın, kazadan önce sosyal medya hesabından helikopterdeki eğitim görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı.
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