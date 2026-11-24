Altı Üstü İstanbul 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Hasan iyi misin?" | Video

24 Kasım 2026 10:51

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu yirmi ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Emir, yangında mahsur kalan Hasan’ı son anda kurtardı. Uzay’ın şikâyetiyle tutuklanan Hasan, cezaevinde geçmişinin acı hatıralarıyla yüzleşti. Bölümün finalinde çocukluğundan bir anıyı hatırlayan Hasan’ın Uzay hakkındaki sözleri, ikilinin geçmişine dair merak uyandırdı. Bölümün ardından Altı Üstü İstanbul 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı!