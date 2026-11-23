Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada
23 Kasım 2026 19:33
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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