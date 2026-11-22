Düğünde sahne alan Petek Dinçöz coştu! Demet Şener kendini sahneye attı!
22 Kasım 2026 20:38
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün bir düğünde sahne aldı. Demet Şener’in de davetli olduğu düğünde sahne alan Petek Dinçöz, hem söyledi hem eğlendirdi. İşte Demet Şener ve Petek Dinçöz’ün sahnede birlikte eğlendiği o anlar!
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