Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar!
17 Kasım 2026 23:59
Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Türkan Şoray’ı bu etkinlikte kızı Yağmur Ünal yalnız bırakmadı. Yağmur Ünal’ın bir süredir birlikte olduğu şef Eren Kesimer’in Türkan Şoray’la selamlaştığı anlar magazinde geniş yer buldu. İşte Türkan Şoray’ın müstakbel damadıyla selamlaştığı o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar! 17.11.2026 | 23:56
00:11
Hülya Avşar'dan dans şov! Derslerinin sonucunu takipçileriyle paylaştı 17.11.2026 | 22:28
00:31
05:18
00:31
Blok3 kesenin ağzını açtı! Nişan tepsisini tomar tomar parayla doldurdu... 17.11.2026 | 12:06
00:37
00:18
00:26
Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video 16.11.2026 | 08:48
00:59
00:18
3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi! 15.11.2026 | 21:38
00:20
00:24
İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video 13.11.2026 | 15:23
00:44
00:15
00:20
Bahar Candan'ın son hamlesi "Bu kadarına da pes" dedirtti... | Video 13.11.2026 | 10:57
00:25
00:10
00:36
00:40
00:56
Atakan Özyurt ve eşinden oğulları Aren'e 2. yaş sürprizi! | Video 12.11.2026 | 12:58