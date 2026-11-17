Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar!

17 Kasım 2026 23:59

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Türkan Şoray’ı bu etkinlikte kızı Yağmur Ünal yalnız bırakmadı. Yağmur Ünal’ın bir süredir birlikte olduğu şef Eren Kesimer’in Türkan Şoray’la selamlaştığı anlar magazinde geniş yer buldu. İşte Türkan Şoray’ın müstakbel damadıyla selamlaştığı o anlar!