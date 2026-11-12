Yasemin Sakallıoğlu, Sibil Çetinkaya'nın tavuk haşlayamadığı videoyu taklit etti! Çetinkaya'dan cevap gecikmedi...
12 Kasım 2026 13:10
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın mutfakta annesinden yardım istediği anlar çok konuşulmuştu. Londra'da yaşadığı sırada tavuk haşlamaya çalışırken zorlanan Çetinkaya'yı taklit eden Yasemin Sakallıoğlu, bu kez yumurta kırarken yaşadığı komik anları paylaştı. Video bazı takipçileri kızdırırken, Çetinkaya'nın kendisiyle dalga geçen paylaşımı beğenmesi ve yorumlaması herkesi şaşırttı.
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