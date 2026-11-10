Şarkıyı yarıda keserek müdahale etti! Blok3 kadına şiddete tepki gösterdi
10 Kasım 2026 22:59
BLOK3 adıyla tanınan şarkıcı Hakan Aydın, konserinde yaşanan olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahne aldığı sırada seyirciler arasında bir erkeğin yanındaki kadına şiddet uyguladığı görüldü. Yaşananları fark eden Hakan Aydın ise tepkisiz kalmayarak şarkısını yarıda kesti.
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