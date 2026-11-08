Demet Akalın Sefo'nun sürprizine böyle tepki verdi | Video
08 Kasım 2026 14:49
Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, binlerce hayranına müzik ziyafeti sunduğu sırada neye uğradığını şaşırdı. Şarkısını seslendirirken arkasından gelen sürprizi gören Akalın, yaşadığı şokun etkisiyle çığlığı basıp olduğu yere yığıldı.
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