Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar!
04 Kasım 2026 21:39
Oyuncu Bora Akkaş, bu kez başarılı kariyerinden çok kızı Suzan’la gündeme geldi. Ünlü oyuncu, minik kızıyla birlikte katıldığı etkinlikte objektiflere yansıdı. Baba-kızın samimi ve sevimli halleri görenlerin yüzünü gülümsetti.
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