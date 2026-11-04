Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar!

04 Kasım 2026 21:39

Oyuncu Bora Akkaş, bu kez başarılı kariyerinden çok kızı Suzan’la gündeme geldi. Ünlü oyuncu, minik kızıyla birlikte katıldığı etkinlikte objektiflere yansıdı. Baba-kızın samimi ve sevimli halleri görenlerin yüzünü gülümsetti.