Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video
03 Kasım 2026 10:08
Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, Karaköy'de görüntülendi. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaştı. Ersoy "Baba olacağımı öğrendiğim an hayatımda aldığım en güzel haberlerden biriydi" dedi. Hamileliğinin güzel geçtiğini belirten Bahadır ise "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Bir tek mevsiminde yeşil erik çekmişti canım. Sorunsuz ilerliyor hamileliğim" dedi.
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