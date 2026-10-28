İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile yıllar önce çekilen videosunu paylaştı: "Sen yoksan her şey eksik..."
28 Ekim 2026 16:42
İbrahim Tatlıses, yıllar önce Hülya Avşar’la birlikte kamera karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sanatçının nostaljik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, ikilinin geçmiş yıllardaki samimi halleri hayranlarını duygulandırdı.
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