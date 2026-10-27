Video Yaşam Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı | Video
Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı | Video

Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı | Video

27 Ekim 2026 15:07

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına tramvay çarptı. Kazada kadınlardan biri ağır yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Milli İrade Meydanı Tramvay Hattı'nda meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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