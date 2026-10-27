Iğdır'da bıçak tehdidiyle telefon gasp eden şüpheli tutuklandı | Video

27 Ekim 2026 14:31

Iğdır'da bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 6 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Gasp edilen telefon sahibine teslim edildi.