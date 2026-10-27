Video Yaşam SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; Ölü ve yaralılar var! | Video
SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; Ölü ve yaralılar var! | Video

SON DAKİKA: Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; Ölü ve yaralılar var! | Video

27 Ekim 2026 12:20

Son dakika haberi: Isparta Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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