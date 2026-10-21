Fon soruşturmasında 26 yeni gözaltı: Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu | Video
21 Ekim 2026 10:23
SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Olağanüstü tasfiye sürecindeki Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da arasında olduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alınırken, Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi. Nusret Altınbaş’ın halen arandığı öğrenildi.
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