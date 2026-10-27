Artvin Borçka’da gece çıkan yangında ev, alev topuna topuna döndü: O anlar kamerada

27 Ekim 2026 09:27

Artvin’in Borçka ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Güreşen köyü Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yapıyı sardı. Çevredekilerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evin büyük bölümünün çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.