Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı | Video
26 Ekim 2026 14:51
Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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