Video Yaşam Köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci jandarma kurtardı | Video
Köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci jandarma kurtardı | Video

Köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci jandarma kurtardı | Video

26 Ekim 2026 13:22

Karaman'da kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen ve üst geçide çıkarak intihara kalkışan genç, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

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Olay, gece saatlerinde Karaman-Mersin kara yolu üzerindeki üst geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen bir genç, üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, Karaman-Mersin kara yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri ise gencin atlama ihtimaline karşı üst geçidin altına atlama yatağı açtı. Genci ikna etmek için yaklaşık yarım saat boyunca çaba gösteren ekipler, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahalede bulundu. Jandarma ekiplerince son anda yakalanarak kurtarılan genç, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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