Video Yaşam SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video

SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video

23 Ekim 2026 11:18

Son dakika haberi: Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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