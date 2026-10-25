Video Yaşam Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

25 Ekim 2026 19:30

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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