Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
25 Ekim 2026 19:30
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
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