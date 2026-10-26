Video Yaşam Adıyaman'da iş yerine giren hırsız kamerada
Adıyaman'da iş yerine giren hırsız kamerada

Adıyaman'da iş yerine giren hırsız kamerada

26 Ekim 2026 11:40

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişinin girdiği iş yerinden yaklaşık 35 bin TL ile lösemili çocuklar için konulan 2 kumbaradaki paraları çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Haci Aktanbaş, kapının açık olduğunu fark etti. Aktanbaş, etrafın dağınık ve kasadaki paraların yerinde olmadığını fark edince, durumu emniyete bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Aktanbaş, iş yerinde yaklaşık 35 bin TL ve lösemili çocuklar için tutulan 2 kumbaranın da boşaltıldığını ifade etti. Kamera görüntülerini alan polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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